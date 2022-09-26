İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi! Bazı hayallerin kurulması ihanettir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu'nu bin 700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sundu.İBB yönetiminin üzerinde Sultanahmet Camii, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversite binalarının bulunduğu alan üzerinde arkeolojik kazı çalışma yaparak Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarmak istemesine karşılık İstanbullulardan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi.'BAZI HAYALLERİN KURULMASI BİLE İHANETTİR'AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' ifadelerine yer verdi.'HER SİYASİ KURDUĞU PROJE HAYALLERİNDEN DE SORUMLUDUR'AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ise 'Siyasi zihinlerin de bilinçaltları vardır ve bazı proje hayalleri aslında siyasilerin zihni bilinçaltlarını ortaya çıkarır. Her siyasi zihin sadece yaptığı ya da yapmadığından değil, kurduğu proje hayallerinden de sorumludur. Herkes aklını başına alsın!' diye tepki gösterdi.Vatandaşların konuya ilişkin tepkileri ise şu şekilde:*Şaban Abak: 'Ne güzel animasyon hazırlamış Bizanslılar! Ayasofya'nın minareleri yok, Sultanahmet'i de yıkmışlar, Türk-İslâm Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı kalır mı; o da yıkılmış! Ortalıkta hiç Türk görünmüyor; demek ki son ferdine kadar katletmişler! Ne güzel kafa!'*Yusuf Nar: 'Doğu Roma'yı diriltmeye çalışıyorlar. Tekrar camiye çevrilmiş Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasında Doğu Roma Hipodromu'nu ortaya çıkarmaya çalışmak, tek kelimeyle Ayasofya'nın karşılığını vermeye çalışmaktır.'MESCİD-İ AKSA'NIN ALTINI OYAN İSRAİL'E Mİ ÖZENDİK!*Selman Gemuhluoğlu: 'Fetihten çok önce duvarları ve locaları bile kalmamış hipodrumun yeniden inşası için çevredeki Osmanlı yapılarını kaldırmak, dahiyane bir fikir: Yunan hayranı grekofil Ekrem İmamoğlu ile grekofil Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'dan bu beklenir ancak! Koçum böyle devam edin'*Bünyamin Bezci: 'Yıkılsın diye Mescid-i Aksa'nın altını oyan İsrail'e mi özendik!'*Furkan Bölükbaşı: 'Zarar görecek yapılar: Sultanahmet Camii, Alman Çeşmesi, İbrahim Paşa Sarayı, İslah-i Sanayi Mektebi, Firuz Ağa Camii, Sultan Ahmet Türbesi. Artık kalıntıları bile kalmamış bir hipodromu ortaya çıkarmak için gözden çıkarılan tarihimiz.'*Orhan Aydın: 'Bu ne yahu. İstanbul'un adını da Konstantin olarak çevirin rahatlayın. Mirasmış. Memlekette arkeoloji yasaklansın diye boşuna kendimi paralamıyorum.'BU PROJENİN HAYALİNİ BİLE GÖRMEYİN*Çetin Kaya Koç: 'Bu projenin hayalini bile görmeyin. Devlet size bunu yaptırmaz'*Nuray Türüt: 'Animasyonu çalışanlar neden cami minarelerini kamufle etti? Hoş mu? Bir de o bölgede akla gelmeyecek kadar tarihi eser var müzeler var. Hipodrom için kolları sıvarken biraz öngörü ve estetik algısı sermayesi gerekirdi. Pâye yoksa demek ki.. Konstantiniyye değil bir de İstanbul.'*İsmail Çağlar: 'Asırlar önce yok olup gitmiş bir Roma yapısını üzerinde Müslüman Türk dokusunu ziyan etme pahasına ihya etmenin hayalini kuranın dahi şahsiyeti yoktur!'*Cüneyt Güven: 'Fatih Camii'nin altında Havariyun Kilisesi var. Ona ne zaman el atıyorsunuz?'*Ali Yavuz Selim: 'Önce metroları, tramvayı otobüsleri falan düzgün çalıştırın da ecnebilerin ajandasına hizmet etmek kenarda kalsın. Şehrin Müslüman kimliğiyle olan derdinizi bu proje çözmez, fazlasına da gücünüz yetmez.'*Ufuk Coşkun: 'Roma kentinin olmazsa olmazlarından olduğu için mi gün yüzüne çıkartacaksınız? İstanbul'u neye hazırlıyorsunuz?*Taha Abdullah: 'İstanbul'un onca sorunu varken kalıntıları dahi kalmayan bir yunan hipodromunu yeniden inşa etme hayali çok ilginç. Üstelik hipodromu yapmak için orada bulunan Osmanlı eserlerini de ortadan kaldırmak gerekiyor. Konuşmacı Roma kenti diyor. Burası 1453'ten bu yana Türk-İslam kenti!'HELALLEŞME DERKEN KASTETTİKLERİ BUYMUŞ!*Nevin Meriç: 'Helalleşme derken kastettikleri buymuş meğer!'*Serdal Şenol: 'Sonra Bizansçı diyorlar, kırılıp üzülüyorsun.Bu nedir yahu? Nereye göz kırpıyorsun? Üstündeki saray, onlarca kültür varlığı ne olacak? Mahir Polat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurula sunduğunuz projenin avanını paylaşın, videosunu değil'*Murat Sarıca: 'Pandemi döneminde hastanenin yolunu yapmayan adam, Bizans'a sıra gelince icraatçı oluverdi! Acaba kimlerden aldı bu aklı? 'Ayasofya'da golü yiyen Haçlılar, CHP ve İyi Parti eliyle rövanş almaya çalışıyor' diye yorumladım.'*Arzu Özmermer: 'Ayasofyanın camiye çevrilmesinin rövanşını alıyorlar akıllarınca boşuna uğraşmayın rüyanızda görürsünüz ancak.'*Betül Soysal Bozdoğan: 'Yunanların hayali animasyonda gerçek olmuş! Ayasofya'nın minareleri yok. Sultanahmet Camii yıkılmış. Türk-İslâm Eserleri Müzesi olan İbrahim Paşa Sarayı da yok olmuş. Soru: İmamoğlu ve ekibinin misyonu, Yunanların hayalini gerçekleştirmek olmasa gerek! Peki bu ne?'*Yusuf Alabarda: 'Bu proje Balat'ın ve traş için Atina'ya gidenlerin projesidir. Kökü bu topraklarda olan hiçbir vatan evladı buna müsaade edemez'