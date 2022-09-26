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Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar..

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Ekleme: 26.09.2022 - 17:22 Güncelleme: 26.09.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Milletimiz İlk Evim İlk İşyerim kampanyasına çok teveccüh göstermiştir.

Artan kapasite sayesinde ilk yerleştirmede dahil yüzde 80'lik bir talep karşılama oranını yakaladık. Bu oran daha da artacaktır. Bugün Türkiye'nin Yükseköğrenim yurdu kapasitesi Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından fazladır. Birilerinin dünyadan da Türkiye'den de haberinin olmadığı açıktır.

"KYK BORÇ DÜZENLEMESİ EKİM AYINDA MECLİS'İN GÜNDEMİNE GELECEK"

Kredi burs konusunda da Türkiye iyi bir durumdadır. Şartları tutan her öğrencimiz burs alabilmektedir. Geçmişteki ilave borçların silinmesine dair düzenleme ekim ayında Meclis'in gündemine gelecektir.

"BESLENME YARDIMLARINI 60 LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin günlük beslenme yardımlarını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükseltiyoruz.

"HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜMESİNİ BİLDİK"

Son 8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar, bizi böyle bir erken uyarı sistemi oluşurmaya ve etkin bir şekilde çalışmaya mecbur bırakmıştır. Küresel krizler döneminde gelişmiş ülkeler bile savrulurken biz hedefimize doğru yüremesini bildik. Rusya Ukrayna savaşında her iki tarafla da diyaloğumuzu sürdürerek Tahıl Koridoru projesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza attık. Sorunlara çözüm geliştirici baş aktör olduk.

"ŞANGHAY İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde ABD ve Özbekistan'dan yaptığımız temaslarda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koymuş olduk. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz.
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
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