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Bağcılar’da, annesinin başına kesen zanlı tutuklandı

Annesinin başını kesip balkondan attıktan sonra evde yangın çıkaran A.S., tutuklandı.

Ekleme: 26.09.2022 - 16:56 Güncelleme: 26.09.2022 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Bağcılar’da, annesinin başına kesen zanlı tutuklandıİstanbul’un Bağcılar ilçesine Fevziçakmak Mahallesi 2005. Sokak üzerinde bulunan bir evde, dün saat 16.30 sıralarında H.S. ile oğlu A.S. arasından çıkan tartışmanın sonu facia ile noktalandı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından madde bağımlısı olduğu ileri sürülen A.S., 58 yaşındaki annesinin boğazını kesip balkondan aşağı attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Evde yangın çıkardı
Polisleri karşısında gören A.S., polislere direnmek için evde yangın çıkardı. Yangının söndürülmesinin ardından A.S., kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı
Bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilen Sayan, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliğince, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek suçundan tutuklandı.


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