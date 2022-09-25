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Dört ilde kar şaşkınlığı: Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Yöre sakinleri kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

Ekleme: 25.09.2022 - 08:48 Güncelleme: 25.09.2022 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Dört ilde kar şaşkınlığı: Kısa süre içerisinde beyaza bürüdüTrabzon'un Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü.

Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alan Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi.

Dört ilde kar şaşkınlığı: Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü

Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.

Dört ilde kar şaşkınlığı: Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü
Artvin'de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Karçal Dağı'nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü.

Dört ilde kar şaşkınlığı: Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü

Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaylada yaşayan Necat Azman, cep telefonuyla kar yağışını kayıt alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan kentte başta Bilbilan yaylası olmak üzere farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonuyla görüntüledi.

Gümüşhane'de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü.

Dört ilde kar şaşkınlığı: Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü
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