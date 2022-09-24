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Biden'dan Rusya ile gerilimi tırmandıracak çıkış: Reddedeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı. Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki "işgaline" direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Ekleme: 24.09.2022 - 10:13 Güncelleme: 24.09.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan Rusya ile gerilimi tırmandıracak çıkış: Reddedeceğiz
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı.

'REDDEDECEĞİZ'
ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, 'ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir.' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden, 'ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır.' ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki 'işgaline' direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.
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