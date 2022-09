İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu gerçekleştirildi

İsviçre Günleri Istanbul 2022 kapsamında "Mavi bir Dünyada Yeşil bir Ekonomi" başlığıyla "XVI. İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu" gerçekleştirildiİstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, İsviçre Türkiye Ticaret Odası (SCCT) ve Swiss Business Hub Türkiye iş birliğiyle 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada'da "Sürdürülebilir Bir Gelecek Tasarlamak" teması altında "İsviçre Günleri Istanbul 2022"yi (Swiss Days Istanbul 2022) düzenliyor. Sürdürülebilirlik ve inovasyon konulu üç günlük etkinlikte, İsviçre, İsviçre şirketleri ve markalarını tanıtmak amaçlanıyor.Mavi bir dünyada yeşil ekonomik dönüşüme adım atmak isteyen herkesin katılabildiği forumda yeşil ekonomi dönüşümü tüm boyutlarıyla ele alındı.İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi H.E Jean-Daniel Ruch ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak, 2030 Gündemi İsviçre Delegesi, Refah ve Sürdürülebilirlik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Markus Reubi forumun açılış konuşmalarını yaptı.Daniel Ruch forumda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:"Belirsiz zamanlarda yaşıyoruz. Yeni belirsizlikler yaratan devasa jeopolitik ve ekonomik değişimlerle karşı karşıya bulunuyoruz. İsviçre ekonomisi şu ana kadar enflasyon, büyüme ve ticaret açısından komşularımızdan çok daha iyi idare etti. İsviçre, büyük ölçüde çevreye, komşulara ve Avrupa'ya bağlı bir ekonomiye sahip. Türkiye pazarında yeni İsviçre şirketleri faaliyete geçti. İsviçre küresel inovasyon endeksinde bir numara oldu ve en büyük sıçramayı Türkiye gerçekleştirdi."Ruch, konuşmasında gelecek aylarda cevaplanması gereken bir kaç soru olduğunu belirterek, bunları "Enerji krizini nasıl önleyebilir ve öngörebiliriz? Ukrayna'daki sonuçların ve savaşın temiz enerjileri hızlandıracak veya yavaşlatacak mı?" şeklinde sıraladı."DÖNÜŞÜMLER HER ALANDA CİDDİ PARADİGMA DEĞİŞİMLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE GERÇEKLEŞEBİLİR"Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak konuşmasında küresel iklim değişikliğinin, tüm dünyada ekonomileri ve giderek tüm hayatı tahrip edecek boyutlara ulaştığına, dünya ve tüm insanlık için adeta varoluşsal bir tehdide dönüştüğüne dikkat çekerek, şunları kaydetti:"Gezegenimizin geleceğine yönelik bu yaşamsal kaygıları ortadan kaldırarak çevreyle uyum içinde, sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal düzen oluşturmak, tüm dünyada çok boyutlu ve gerçekleştirilmesi güç dönüşümleri zorunlu kılıyor. Bu dönüşümler ancak ve ancak her alanda ciddi paradigma değişimlerinin hayata geçirilmesiyle gerçekleşebilir.Toplumların iş yapma biçimlerinde, yaşamsal pratiklerinde, davranış ve alışkanlıklarında köklü değişiklikler yapması kaçınılmaz görünüyor. Uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının vizyoner liderleri de 2020'lere damga vuracak bu kapsamlı yeşil dönüşüme son hızla adapte olmak için adımlar atıyor. Bu çerçevede, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği olarak, Yapı Kredi bomontiada'da düzenlen İsviçre Günleri İstanbul 2022 kapsamında gerçekleştirdiğimiz XVI. İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu'nun konusunu "Mavi Bir Dünyada Yeşil Bir Ekonomi" olarak belirledik."2030 Gündemi İsviçre Delegesi, Refah ve Sürdürülebilirlik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Markus Reubi de, "İsviçre, yenilik ve çözüm alışverişinde bulunmak üzere bilim merkezlerini genişletmek için Türkiye'deki İsviçre ağlarını artırdı ve artırmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.Forum kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Zurich Sigorta Grubu, Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız yaptı. Panele, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Dekanı Prof.Dr. A. Erinç Yeldan, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı (Yeşil ve Dijital Dönüşüm) Dr. Nurşen Numanoğlu, Oris Bölge Direktörü Marco Gemperli, İş Dünyası ve Sürdürülebilirlik Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Geçmiş Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan Yaramancı katıldı.Döngüsel ekonomi modelinin getirdiği yeni dinamikler, iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı tersine çevirecek yeni teknolojiler, inovasyonlar ve her sektörde iş dünyasını bekleyen fırsatlar ve güçlüklere ek olarak Türkiye'nin denizlerle çevrili durumuna odaklanan mavi ekonomisi forumda seçkin panelistler tarafından tartışılan konular arasında yer aldı.