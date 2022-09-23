Bakan Koca'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tıp teknikeri Betül Eratik için başsağlığı mesajı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasında yaşamını yitiren acil tıp teknikeri Betül Eratik için başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli acil tıp teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.