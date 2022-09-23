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Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bilgin 2023 asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret açıklaması
Ekleme: 23.09.2022 - 14:52 Güncelleme: 23.09.2022 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"EYT'DE ÇÖZÜM AŞAMASINDAYIZ"

Bilgin "EYT'de son durum ne?" sorusuna "Çözüm aşamasına geldik. Tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız" cevabını verdi.

'Türkiye'nin oynadığı kritik rol BM'de merkezi konumuna taşıdı'

Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında. Aynı zamanda özellikle savaşın eklendiği bir tabloda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı. Türkiye'yi BM'de merkezi konuma taşıyan, yıldız haline getiren mesele Türkiye'nin oynadığı roldür.

Türkiye, Avrupa'nın açlık sorununu çözen tahıl koridorunun açılmasını sağlamıştır. Bu insanlık için önemli bir kazanımdır. Türkiye'nin ekonomi politikalarında da enflasyon sorununu aşacak bir yaklaşımı benimsediğini, onu her alanda uygulamaya sokacağını belirtmek isterim."


'Vergi dilimiyle ilgili sorunu düzeltmek istiyoruz'

Bakan Bilgin, vergi dilimlerindeki artışla ilgili şunları söyledi:

"Vergiyle ilgili bir sorun var. Biz toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Yani vergi dilimlerindeki artışın, ücretlerin niteliğini, alım gücünü aşındırmamasını istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi bakanımızla da görüşmelerimiz var. Bu konu önemlidir. Özellikle ücretlerin yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hale getiren vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu konuyu da bakan beyle görüştüm, bu konuda da olumlu bir yaklaşımda olduğumuzu belirtmek isterim."

KAMUDAKİ SÖZLEMELİ PERSONELE KADRO
Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi meselesi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık, Cumhurbaşkanımızla nihai değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 696 sayılı kanunun dışında kalanların kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kapsam dışı kalan 90 bin civarındaki personelin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim."


ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ NE OLACAK?
Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.
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