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6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!

2023 seçimlerine aylar kala 6'lı masanın aday belirsizliği sürerken geçtiğimiz günlede sürpriz bir çıkış yapan Abdullah Gül'ün eski avukatı Latif Cem Baran bomba iddialar ortaya attı. Baran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki Abdullah Gül planını deşifre etti.

6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Ekleme: 23.09.2022 - 12:45 Güncelleme: 23.09.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
2023 seçimlerine giden süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın aday belirsizliği
sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler de ön plana çıkarken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de zamanlaması manidar bir çıkış gelmişti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ'I BOMBALADI: BEYPAZARI O KOLTUK İÇİN REFERANS OLAMAZ
CHP'li bir vekile 'O kazanamaz' ifadesini kullanan Gül CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef almış, 'Beypazarı o koltuk için referans olamaz.' demişti.

ESKİ AVUKATI CHP'NİN 2018'DEKİ GÜL PLANINI DEŞİFRE ETTİ
Sürpriz adaylık çıkışıyla ortalığı karıştıran Abdullah Gül'ün eski avukatı Latif Cem Baran da ortaya bomba iddialar attı. Baran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki Abdullah Gül planını deşifre etti. Baran, Gül'ün 2018'de aday olması halinde yardımcılarının
kim olacağını anlattı.

KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU GÜL'ÜN YARDIMCISI OLACAKTI
Gül'ün Kılıçdaroğlu anlaştığını belirten Baran, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, Temel Karamollaoğlu başkan yardımcısı olacaktı. Beni de gönlümü almak için olduğunu düşünüyorum ben bazı şeylerden şüphelendiğini hissettiği için de bunu söyledi onların yanına sen de kabinedeydin Latif. Kısmet değilmiş bir dahaki sefere kendini hazır tut beş yıl sonra dedi.' ifadelerini kullandı.

ADAY ABDULLAH GÜL OLACAK
Gül'ün adaylık düşüncesinin devam ettiğini belirten Baran, 'O günlerin anlaşmaları bugün de devam ediyor. Ne Meral ne Kemal ne Temel, aday Abdullah bence, o
olmazsa Ali.' dedi.

DEVA'YI ABDULLAH GÜL KURDU
Gül'ün 2023 planını o dönemden yaptığını belirten Baran, Deva Partisi'ne ayrı bir parantez açtı. Deva Partisi fikir babasının Abdullah Gül olduğunu belirten Gül, 'Şu anda da onların üzerine planlar yapılarak Deva Partisi kuruldu aslında. Kadroları belirleyen odur hiç kimse onun haberi olmadan girmemiştir.' ifadelerini kullandı. Gül'ün muhalefet partilerinin kendisine kurtarıcı olarak geleceğini düşündüğünü belirten Baran, 'Basın toplantısından sonra çok az kişi yukarı çıkıldı. Abdullah Bey aslında bize oynanan oyunu anlatmış olsaydı bunları dost mahvilinde ya da bu şekilde  anlatmazdım. Dışarıdan yatırımların gelmeyeceği bu şekilde bir sıkıntıya düşüldüğünde kurtar bizi baba formülünün kendilerinde zuhur edeceğini düşündükleri için olmuştu.' şeklinde konuştu.
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6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
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