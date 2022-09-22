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Torba yasa sürüyor: Şirketlerden çalışanlara bin liraya kadar doğal gaz desteği

AK Parti, icra takibi başltılan iki bin lira altı borçların tasfiyesini de öngören düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'den sonra TBMM'ye sunacak. Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğal gaz desteği vermesi öngörülüyor.

Torba yasa sürüyor: Şirketlerden çalışanlara bin liraya kadar doğal gaz desteği
Ekleme: 22.09.2022 - 23:06 Güncelleme: 22.09.2022 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
Torba yasa sürüyor: Şirketlerden çalışanlara bin liraya kadar doğal gaz desteği
TBMM'de, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı toplantıda, yeni torba teklif için mesai yapıldı.

60 ile 80 madde arasında olması beklenen torba yasa teklifinde vergi ve icra kanunlarında değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası, tasfiye edilecek.

Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişi yararlanacak.

Varlık yönetimi şirketlerine devredilmiş icralık borçların da devlet tarafından karşılanmasının kapsama dahil edilmesi planlanıyor.

ÇALIŞANLARA DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğal gaz desteği vermesi öngörülüyor.

Şirketlere, çalışanlarına doğal gaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanması da gündemde.

Bu düzenlemenin ise torba teklifin içine koyulması planlıyor. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli olacak.

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