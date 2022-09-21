  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutmaya giden Oddly Terrifying, yakaladığı hayvanla bir anda Twitter'da gündem oldu. Yakaladığı balığı oltadan kurtardığı anda onda bir değişiklik olduğunu hemen fark etti. Bu sazanın iki ağzı, iki başı ve dört gözü vardı! Terrifying, sazana verdiği isimle de dikkatleri üzerine çekti. İşte gölde yakalanan ilginç balık....

Ekleme: 21.09.2022 - 10:59 Güncelleme: 21.09.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü
Oddly Terrifying tarafından Twitter'dan yapılan bir paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Gölde balık tuttuğu sırada iki ağızlı, iki başlı ve dört gözlü bir balık bulan adam bu anları sosyal medyadan paylaştı.

O anlar kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İki ağzı ve dört gözü olduğu için 'Çernobil balığı' olarak adlandırılan sazan , gölden çıkarıldıktan sonra viral oldu.

Balığın yaşadığı genetik bozukluğa ve fiziksel deformasyona göldeki kirlenmenin neden olduğu ileri sürüldü..

Ancak bilim insanları kontaminasyonun bir faktör olup olmadığını belirlemek için numune üzerinde testler yapmaları gerektiğini söyleyerek iddiaları yanıtladı..

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

'KONTROLLÜ DENEYLERE İHTİYAÇ DUYUYORUZ'
Güney Carolina Üniversitesi biyoloğu Dr Timothy Mousseau balığa ilişkin olarak, 'Radyasyon kaynaklı mutasyonların çoğu daha düşük büyüme, hayatta kalma ve doğurganlığa yol açar. Bu tür 'mutantların' çoğu bu kadar büyüyecek kadar uzun yaşamaz' dedi..

Çernobil ve Fukashima'yı kapsamlı bir şekilde inceleyen bilim adamı, büyük olasılıkla bir Asya sazanı olan balıkta neyin yanlış olduğunu belirlemek için 'kontrollü deneylere' ihtiyaç duyulacağını ekledi..

Radyasyonun neden olduğunu öne sürmeden önce binlerce kişilik bir araştırma grubunun üzerinde inceleme yaptıklarını belirten Mousseau, 'Çalışmalarımızda, radyasyonun neden olduğunu öne sürmeden önce yüzlerce, genellikle binlerce kişiye bakıyoruz. Düzenli kontrollü deneyler olmadan, daha önce başka radyoaktif yerlerde böyle bir mutasyon gözlemlenmedikçe, nedenin ne olabileceğini kesin olarak söylemek neredeyse imkansız' diye konuştu..

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Balığın iki ağzı ve dört gözü var gibi görünüyor. Bununla birlikte, bazı bilim insanları ve sosyal medya kullanıcıları, ikinci ağzın aslında yanlış iyileşen, açık bir et yarası olabileceğini düşünüyor..

Başın üstündeki 'gözlere' gelince, bunların ise balığın burun delikleri olduğu öne sürülüyor. Asya sazanının tanımlayıcı özelliklerinden biri, burun deliklerinin başın üzerinde, gözlerin üzerinde büyümesidir. Ancak bunların hiçbiri sosyal medya kullanıcılarını balığın Çernobil'de yakalanmış gibi göründüğünü veya Simpsons'taki nükleer santralin dışındaki suda yakalanan üç gözlü harika Blinky'ye benzediğini söylemekten alıkoymadı..
İyi Parti ile DEVA Partisi arasında ekonomi koltuğu çekişmesi
MİT'ten Gara ve Metina'da PKK'ya şok baskın! Çok sayıda terörist etkisiz
Le Monde: Fransa'da artan enerji fiyatları fabrikaları kapanmaya götürdü
Sergey Şoygu'dan kısmi seferberlik açıklaması
Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım
Saadet Partisi, Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanını görevden aldı
CHP'li tacizcilerden mağdur kadına skandal tehdit: 'İki çocuğuna yazık ederim'
Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar
Putin'den dikkat çeken adım: Kısmi askeri seferberlik ilan etti
Başkan Erdoğan ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında gülümseten diyalog...
Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt! O Biden, Ben de Erdoğan!
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Başkan Erdoğan arasında o diyalog! 'Yapacağımız çok işler var'
Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğin sinyalini verdi! Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki! Muhalefet zihinsel kuraklık içinde
Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!
CHP'li İBB'den skandal hizmet sözleşmesi!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazdı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık pası... Açık açık belirtti!
Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi'
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'
O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü