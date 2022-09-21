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Başkan Erdoğan, New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla diplomasi trafiğini sürdürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Millet 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü.

Ekleme: 21.09.2022 - 10:16 Güncelleme: 21.09.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla diplomasi trafiğini sürdürdü
Erdoğan'ın geçen hafta Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde başlayan diplomasi trafiği New York'ta da devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmüştü.

Erdoğan, New York'ta da bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda bazı liderleri Türkevi'nde kabul eden Erdoğan, bazılarıyla da BM Genel Merkezi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed El-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan ayrıca BM Genel Merkezi'nde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Başkan Erdoğan, New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla diplomasi trafiğini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, ABD'li Senatörler Lindsey Graham ile Chris Coons'u da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelerek temaslarını sürdürmesi bekleniyor.
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