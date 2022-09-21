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Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 51 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 21.09.2022 - 09:47 Güncelleme: 21.09.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 51 göçmen kurtarıldı
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve lastik botları patlatılan 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor.
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