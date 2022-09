ABD Başkanı Biden: Putin sorumsuzca davranıyor kimse Rusya'yı tehdit etmiyor!

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Biz uyardık bu savaşın geleceğini söyledik, engellemeye çalıştık. Putin'in sözlerine bakın, gerçek amacını ortaya koyuyor. 'Ukrayna, Rusya tarafından yaratılmıştır ve asla gerçek devlet olmamıştır' dedi.Şimdi okullara, tren garlarına, hastanelerine saldırılarını görüyoruz. Ukrayna tarihi, kültür merkezlerini hedef alıyorlar. Geçmişte Rusya'nın zorbalıklarını gördük. Cesetleri inceleyen kişiler işkence izlerine rastladılar.Ukrayna'nın bir halk olarak var olma hakkını ortadan kaldırmak için bunlar. Neye inanıyorsanız inanın, bu sizin kanınızı dondurmalı. Bu yüzden 100'den fazla bir araya geldi genel kurulda, koşulsuz, şartsız kınadı.'BİZ DE BU SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ'ABD muazzam güvenlik desteği ve ekonomik yardım sağladı. 25 milyar dolardan fazla destek söz konusu. Bugün 40'tan fazla ülke milyarlarca dolar katkıda bulundu. Teçhizatlar verdiler.NATO'ya yönelik saldırıları caydırmak için, Rusya'ya hesap sormak için bu hamleler yapıldı.Özgürlüğün yanında olduk, BM şartının her imzacısı bunlardan sorunludur. Tıpkı sizin gibi ABD de bu savaşın bitmesini istiyor. Bir ülkenin toprağını güçle alamazsınız. Şu anda bunun önünde duran tek ülke Rusya'dır. Hepimiz inançları ilkeleri korumaya söz veren hepimiz BM üyesi olarak net ve kuvvetli olmalıyız, dirayetimizin kırılmasına izin vermemeliyiz.Ukrayna'nın hakları her ülkenin haklarıyla aynıdır. Rusya'nın saldırganlığına karşı duracağız. Burada demokrasi ile otokrasiler arasında mücadele söz konusu. Burada demokrasiyi temel alan görüşü savunuyoruz. Demokrasi bizim en önemli aracımızdır. Mevcut sınamaları aşmak için demokrasi en önemli aracımızdır.'ADİL DÜNYA DÜZENİ SALDIRI ALTINDA'Demokrasilerle çalışıyoruz. Burada toplanırken BM şartının temeli istikrarlı adil bir dünya düzeni saldırı altında. Bunu yok etmek isteyenler tarafından saldırı altında. BM şartı sadece demokrasiler tarafından imzalanmadı. Onlarca ülkenin vatandaşları da yer aldı.Hepsinin ortak gayesi ve taahhüdü barış için çalışmak. Başkan Truman'ın söylediği gibi, BM şartı insanların farklarını aşabileceği, ortak paydada buluşabileceği bir şeydir. Bu ortak payda o kadar net, o kadar temel ki, bugün 193 devlet bunu kabul etti.Bu da her sorumlu üye devletin görevidir zaten. Şiddetin, savaşın ülkeleri fethetmek için kullanılmasını reddediyorum. Küresel korku ve baskıcı politikaları reddediyorum. Ülkelerin egemenlik haklarının büyük ülkelerle aynı olduğunu savunuyorum.Eğer hala güçlü bir temel olması gerektiğini istiyorsanız ABD sizinle çalışmaya hazır. Bu kurumun daha kapsayıcı olma vakti geldi. Bugünün dünyasına daha fazla cevap verebiliriz. Sürekli BM şartlarını korumalı, savunmalı, çok sıra dışı olmadığı sürece BM Güvenlik Kurulu görevini sürdürür.ABD kalıcı ve kalıcı olmayan üye sayısının artmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin kalıcı üye olmasını sağlamak istiyor.Hindi Pasifik bölgesinden burada Amerika'daki göç meselesini çözmeye kadar. 9 Arap lideri ile çalıştık. Afrika liderleri zirvesine ev sahipliği yapacağız. ABD'de yeni ve vazgeçilmez diplomasi dönemi başlıyor. Dünyayı doyurmanın önceliğini belirledik ve sözümüzde duruyoruz. Başa geldiğim günden itibaren çok ciddi iklim gündemi getirdik. Paris Anlaşması'na katıldık, büyük zirveler düzenledik.İklim krizinde mücadelede onbinlerce milyar dolarlık yatırım var. Sıfır salınım yatırımları, enerji etkinliği, temiz üretimi desteklemek için. Yeni bir temiz enerji, güç ve ekonomik büyüme dönemi başlatacağız. Yatırımlarımız temiz enerji teknolojilerini dünya çapında arttırmayı sağlayacak.ABD hükümeti iklim finansmanına 11 milyar dolarlık yıllık yatırım yapıyor . Böylece adil enerji geçişini sağlamayı umuyoruz. Bu ihtiyaç çok büyük. Bu yüzden gelin kendi içimizde iklim yıkımını tersine çevirelim. Gezegenimizi koruyalım. 620 milyondan fazla koronavirüs aşısı dağıttık. Daha da fazlası var ihtiyacı olanlara dağıtmak için. Ücretsiz, hiçbir bedel istemeden.Değişimin öncülüğünü yapmış olduk, yeni bir salgını engelleme önleme fonu başlattık Dünya Bankası'nda. Küresel sağlık sınamalarını aşmak için çalışmalarımız sürüyor. AIDS'le mücadele, tüberküloz, sıtma ile mücadele ile ilgili oturum olacak. Buradaki tarihi taahhütlerinizi de bekliyor olacağım. En büyük küresel bağış etkinliklerinden biri olacak.Gıda kriziyle de başa baş mücadele ediyoruz. Burada yılda 40 milyonluk artış söz konusu. 2.9 milyar dolarlık destek paketi sağlayacağız. Rusya bu krizin suçunu yaptırımlara yıkmaya çalışıyor. Halbuki Ukrayna'ya saldırdığı için oldu bu yaptırımlar. Burada tahıl ihracatı için Karadeniz'de mekanizma kuruldu. Rusya aylardır ablukada tutuyordu bu limanları. Çok güçlü şekilde dünyanın doyurulması gerektiğine inanıyoruz.'TÜM ÜLKELERE ÇAĞRI YAPIYORUZ'UNICEF'in çabalarını da destekliyoruz. Gıda güvensizliği konusunda büyük sorunlar var. ABD eylem çağrıları yapıyor, yol haritaları çiziyor. 100'den fazla devlet bu süreci destekliyor.Tüm ülkelere çağrı yapıyoruz, lütfen gıda ihracatını yasaklamayın, istifçilik yapmayın. Bizi ne ayırırsa ayırsın burada aileler çocuklarını doyuramıyorsa başka hiçbir şeyin önemi yok.Her ulus eşit hakka sahip olacak ekonomik büyüme konusunda. Bu yüzden ABD küresel kurumlar vergisini destekliyor. Ortaklarımızla bir vizyonu desteklemek için çalışıyoruz.