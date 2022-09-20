Son dakika: Başkan Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki hitabın ardından yürüyerek beraberindeki Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Türkevi'ne geldi.
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.