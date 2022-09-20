Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 'İlk Evim İlk İşyerim' sosyal konut projesinde İdarenin ismi kullanılarak sahtekarlık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini bildirerek telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden kişilere itibar edilmemesini istedi.TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları Konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.V. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır.Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için TOKİ'nin internet sayfası 'www.toki.gov.tr', çağrı merkezi 444 86 54, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerektiği vurgulandı.Projeye ilişkin merak edilen soru ve cevaplar, TOKİ'nin sosyal medya sayfasında şöyle yer aldı:Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.Evet. Başvurabilir.Sadece bu kategoride yaş sınırı yokBaşvurucunun, gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekecek. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak.Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranacak.Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.Konutunu iade ve feshedenler ve iş yeri alanlar da başvuru yapabilecek.Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilecek.Engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecek.18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacak. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunması veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmesi gerekecek.14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacak, e-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.Başvuru belgeleri, e-Devletten başvuru yapanlar için yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecek.Banka aracılığı ile başvuru yapanlardan kategorisine göre, engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecek.Başvuru dönemi içinde, başvuru bedelini alarak başvurular iptal edebilecek. Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecek.Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecek. Zirai faaliyeti olanlarda ise bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç, beyan ettikleri gelirleri esas alınacak.TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmedi.İdarece inşa edilecek konut projelerinde, imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.250 bin konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilecek.Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunuyor, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkanı da olabiliyor.İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak.İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacak.Evet dahil edilmektedir.