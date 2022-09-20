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Beyaz Gazete
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HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı durumunda HDP seçmeni açısından kabul görmeyeceğini belirtti.

HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez
Ekleme: 20.09.2022 - 16:35 Güncelleme: 20.09.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez
2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi adaylık için öne çıkarken, HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'İmamoğlu'nun adaylığı HDP seçmeni için kabul görmez'
HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığına değindi.

Encü, İmamoğlu'nun muhalefetin ortak adayı olması halinde HDP seçmeni açısından kabul görmeyeceğini söyledi.

'Kendisini solcu gibi gösteriyor ama sağdan kopmuyor'

Gazeteci Gonca Tokyol'a konuşan Encü, 'İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez' ifadelerini kullandı.

'Mansur Yavaş adaylık kriterlerine uymuyor'
'Eğer muhalefet bu seçimleri kazanmak istiyorsa toplumun her yanını kapsayan, onların sorunlarını çözeceğini açıkça beyan eden birini aday göstermeli' diyen Encü, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın bu kriterlere geçmişteki söylemleri nedeniyle uymadığını öne sürdü.

HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez
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