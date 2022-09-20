HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi sürüyor.Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi adaylık için öne çıkarken, HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığına değindi.Encü, İmamoğlu'nun muhalefetin ortak adayı olması halinde HDP seçmeni açısından kabul görmeyeceğini söyledi.Gazeteci Gonca Tokyol'a konuşan Encü, 'İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez' ifadelerini kullandı.'Eğer muhalefet bu seçimleri kazanmak istiyorsa toplumun her yanını kapsayan, onların sorunlarını çözeceğini açıkça beyan eden birini aday göstermeli' diyen Encü, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın bu kriterlere geçmişteki söylemleri nedeniyle uymadığını öne sürdü.