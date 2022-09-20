Batı’dan Rusya’ya büyük misilleme! Demir perdeyi çektiler

Rusya ile Batı arasında yaşanan gerilimde sular durulmuyor. Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle aylardır Avrupa ile çatışmalar yaşayan Rusya, kıtaya enerji akışını durdurmuştu. Zorlu ve çetin kış şartlarında çaresiz kalan Avrupa'dan Rusya'ya misilleme geldi. Uzun süredir tartışma konusu olan vize meselesiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.Yapılan açıklamada, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın ortak kararla bugünden itibaren Rus vatandaşlarına Schengen vizesi vermeyeceği duyuruldu.Rus vatandaşlarına seyahat kısıtlaması kararı nedeniyle 4 ülke hükümetleri adına ortak bildiri yayınlandı. Bildiride 'Toplum düzeni ve güvenliğimizi göz önünde bulundurarak Rusya vatandaşlarına turist olarak ülkelerimizi ziyaret etmelerine yasak getiriyoruz. Rus vatandaşlarına turistik ziyaretleri yasaklayarak yakında tüm AB ülkelerinden de benzer adım atmalarını bekliyoruz' denildi.AB, geçen hafta Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını 12 Eylül'den itibaren askıya alma konusunda uzlaşıya varmıştı. Ardından 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rus vatandaşlarına vize vermeyi tümüyle durduracaklarını duyurmuştu.Uygulama, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Diğer AB ülkelerine girişte de Rus vatandaşları için kurallar, artık genel koşullardan ibaret olacak. Rus vatandaşlarının vize alması zorlaşacak, başvurularda daha fazla belge istenmesi, vize işlemlerinin daha uzun sürmesi ve başvuru ücretlerinin artması söz konusu olabilecek.Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı ülkeler, bir süredir bu fikri destekliyordu ancak Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyor, bunun yerine sadece kontrollerin sıkılaştırılmasını istiyordu.Bu kararla birlikte Rus vatandaşlarının turist olarak batı sınırlarından karayoluyla Avrupa'ya ulaşımı birkaç istisna dışında kapatılmış oldu. Dört ülkenin Ruslara giriş yasağı uygulaması, Batı'ya çıkış imkânı sağlayan tek karayolu olarak Finlandiya'yı bıraktı.Ruslara kolay kolay vize vermemesiyle bilinen Finlandiya'yla birlikte, ülkenin Batı'ya olan tüm geçişleri de sona ermiş oldu.