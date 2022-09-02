MSB duyurdu! Pakistan’a 10’uncu yardım uçağımız ulaştı!

Milli Savunma Bakanlığı, "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10’uncu uçağımız da Pakistan’a ulaştı." açıklamalarında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, 'Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçağımız da Pakistan'a ulaştı.' ifadelerini kullandı.