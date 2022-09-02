Kılıçdaroğlu'nun KHK vaadi sonrası yeni adım! CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın FETÖ'cülerin yayınına katıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğini söylemesinin ardından partisinden yeni bir adım geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ’cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı.Önceki gün Samsun'da KHK'lı bir kişinin 'Somut bir şeyler duymak istiyoruz' sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek.' dedi.YARDIMCISI FETÖ'CÜLERİN YAYININA KATILDIKılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ'cülerin programlar yaptığı KHK TV isimli youtube kanalına konuk oldu.Yüksel Taşkın, TSK'nın terör örgütüne karşı sınır ötesi harekatını kınayan sözde “barış akademisyenleri” arasında yer alıyordu ve ihraç edilmesinin ardından CHP'ye katılmıştı.