Kılıçdaroğlu'ndan ittifak ortağına övgü dolu sözler! HDP'yi şeytanlaştırmak istemiyoruz!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. HDP ile ilgili soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Biz HDP'yi şeytanlaştırmak istemiyoruz' dedi.Sunucunun HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde kendileriyle kurduğu ittifakı hatırlatması ve 'HDP, İstanbul seçimlerinde iyi bir oy katkısı yaptı' sorusuna 'Evet' diyerek onay veren CHP lideri, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ı, 'Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Ankara Hukuku 1.'likle bitiren kendi alanında, dünyada saygınlığı olan bir hukukçu.' diyerek övgülerde bulundu.HDP'nin altılı masada olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, 'Vatandaşa gidiyorsunuz ve iktidarı belirliyorsunuz. HDP bizim masada yok, ben gider konuşurum zaten konuşuyorum. Türkiye yine kucaklaşır. Kucaklaşıyoruz. Halkıyla kucaklaşmayan bir siyasi parti, siyaset yapabilir mi? 85 milyonu kucaklarız.' ifadelerini kullandı.HDP'den bugün kendilerine yapılan 'ortak aday' çağrısına da olumlu baktıklarını ifade eden CHP lideri, 'Altı lider bir aradayız, zaten HDP de ayrı bir ittifak oluşyuruyor gazetelerden öyle okuyorum. Cumhurbaşkanı adayımız birinci turda kazanır. Adaylığı belirlersek oturur konuşuruz.' ifadelerini kullandı.HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala için serbest kalma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş çıkacak; Osman Kavala'nın da çıkması lazım, AİHM kararı var.' dedi.İlk tepki AK Parti'den geldiAK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'un Kavala ve Demirtaş hakkındaki sözlerien tepki gösterdi. Özalan, 'Kemal Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş hapisten ÇIKACAK, Osman Kavala'nın da çıkması lazım.' dedi. Yargı bağımsızlığından bahsediyor, sonra da 'Emir verip hapisten çıkaracağım.' diyor. Vatanseverlikle alakaları olmadığı gibi, akıl mantıkla da alakaları yok.' açıklamasında bulundu.