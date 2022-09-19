Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-18 Eylül tarihlerinde Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.