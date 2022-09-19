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Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ekleme: 19.09.2022 - 10:28 Güncelleme: 19.09.2022 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybettiOlimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 'Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu başsağlığı mesajı yayımladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, 'Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.
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