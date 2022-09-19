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Dedeağaç'la ilgili flaş iddia; ABD muharip gemileri geliyor!

Yunan basını, ABD’nin lojistik amaçlı kullanılan Dedeağaç limanını adeta yeni bir deniz üssüne dönüştürmeyi hedeflediğini yazdı. Böylece limana Amerikan muharip gemileri yanaşabilecek.

Dedeağaç'la ilgili flaş iddia; ABD muharip gemileri geliyor!
Ekleme: 19.09.2022 - 09:01 Güncelleme: 19.09.2022 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Dedeağaç'la ilgili flaş iddia; ABD muharip gemileri geliyor!
ABD, son yıllarda Balkanlar ile Avrupa'ya silah ve personel sevkıyatı için kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını, adeta yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planlıyor. Hedef, özelleştirme süreci başlatılan Dedeğaç limanı ile ilgili ihaleyi, Amerikan şirketlerinin kazanması ve limanın ABD Deniz Kuvvetleri'nin "çelik yumruğu" olarak da bilinen "Arleigh Burke" sınıfı muhrip gemiler (destroyer) ile benzer büyüklükteki savaş gemilerinin yanaşabilecekleri şekilde genişletilmesi. Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'nin, başta yüksek rütbeli askerler olmak üzere çeşitli vesilelerle, Dedeağaç limanının büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkililere ilettiklerini yazdı.

ÜS OLARAK TAHSİS EDİLMİŞ!

"Arleigh Burke" sınıfı destroyerler, ABD'nin Girit adasındaki Suda üssüne yanaşabiliyorlar. Bu planın gerçekleştirilmesi halinde çeşitli tipte savaş gemileri, Dedeağaç limanını da kullanabilecek. Yunanistan, geçen yıl ABD ile imzaladığı yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türkiye'den sadece 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç'ta, 156'ncı Motorize Topçu Taburu'nun barındığı "Yanuli" kışlasını üs olarak tahsis etti. "Yanuli" kışlasında, Balkanlar ve Avrupa ülkelerine gitmek üzere Dedeağaç'a gelen Amerikan askerlerinin konaklayabilmeleri için 300-400 kişi kapasiteli tesisler inşa ediliyor.

F-35 VE İHA'LAR KONUŞLANDIRACAKLAR

Kathimerini, haberinde ayrıca Amerikalıların, Girit'teki Suda Üssü'nün (deniz ve hava üssü) büyük insansız hava araçları (İHA) ve F-35 tipi savaş uçaklarının konuşlanabilmelerini sağlayacak şekilde, yeni tesis inşası ile de yakından ilgilendiklerini kaydetti. İki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşması, Suda Üssü'nün genişletilmesini de öngörüyor. Gazete, ABD'nin ilgilendiği bir diğer konunun ise, Rus savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini daha iyi izleyebilmesi için Ege'de "Denizcilik alan bilinci" (Maritime Awareness Domain) radarları yerleştirmek olduğunu da belirtti.

ATİNA'NIN YENİ PROPAGANDA BİRİMİ

Bu arada, Haftalık Real News gazetesi, Yunan hükümetinin, Türkiye'ye karşı bir propaganda birimi olarak faaliyet gösterecek "Merkezi İletişim İdaresi"ni kurmayı kararlaştırdığını belirtti. Birimin başına ABD'nin New York kentindeki eski Yunan konsolosu Kontantinos Kutras'ın önerildiğini yazan gazete, "Hedef, Türkiye'nin iletişim alanındaki her iddiasına cevap vermek" ifadesini kullandı.
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