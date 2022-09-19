Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'yi kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.