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Başkan Erdoğan, ABD’li Senatör Coons’u kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Chris Coons’u Türkevi’nde kabul etti.

Ekleme: 19.09.2022 - 09:28 Güncelleme: 19.09.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, ABD’li Senatör Coons’u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan burada ABD'li Senatörü Coons'u kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
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