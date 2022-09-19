Bakan Bozdağ’dan kritik telefon görüşmesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Bozdağ, Manja ile yaptığı telefon görüşmesinde Thodex isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı.



