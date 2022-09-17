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Kirişci: Teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmalıyız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, teknoloji önemli ama tarım da önemli. En güzeli teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmak ve her türlü hassasiyeti sergilemektir diyerek "Çevreyi gözeten kaliteyi artıran ve verimi en üst noktalara taşıyan teknolojileri kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 17.09.2022 - 15:02 Güncelleme: 17.09.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Kirişci: Teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmalıyız
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım alanında teknolojinin kullanılmasının önemine işaret ederek, "Çevreyi gözeten kaliteyi artıran ve verimi en üst noktalara taşıyan teknolojileri kullanmamız gerekiyor." dedi.

Kirişci, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye'de geçmiş yıllarda gençliğin enerjisinin, çeşitli konular bahane gösterilerek, boşa harcandığını ifade ederek, AK Parti hükümetleri döneminde bu enerjinin bilim, teknoloji ve refaha yansıtıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin genç nüfusuna dikkati çeken Kirişci, ülkede üniversiteye kadar olan okul çağında 18 milyon, üniversite düzeyinde de 8 milyon öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

Kirişci, ülke nüfusunun yaşlanmasının bir tehlike oluşturacağını belirterek, "Bu tehlikeyi dikkate alarak nüfusumuzu genç ve dinamik tutma çabası içinde olacağız. Bir taraftan da sahip olduğumuz heyecanı bilim ve teknolojiye kanalize edeceğiz." diye konuştu.

"TEKNOFEST KUŞAĞI" VURGUSU

"TEKNOFEST kuşağı" denilen nesle de değinen Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 5 yılı geride bırakan etkinliğe katılım sağladığını anımsattı.

Kirişci, Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin de "TEKNOFEST kuşağı"nı somutlaştıran 2 örnek isim olduğunu söyledi.

Hükümet olarak 2002'de yüzde 20'lerde olan savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 80'lere yükselttiklerini vurgulayan Kirişci, "Temennimiz, geri kalan yüzde 20'nin de kısa sürede tamamlanmış olması." ifadesini kullandı.



"TEKNOLOJİK GELİŞMELER NİTELİKLİ ÜRETİME İMKAN SAĞLAYACAK"

Kirişci, geriden gelmenin de bazen avantaj olabileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin geçmiş tecrübelerden faydalanarak daha hızlı yol alabileceğini söyledi.

Türkiye'nin teknoloji alanında geldiği noktaya ilişkin örnekler veren Kirişci, şunları kaydetti:

"Teknoloji, bilim sürekli kendini yeniliyor, bunları ıskalamamamız, bunlara uygun davranışlar sergilememiz lazım. Bu teknolojiye direnmek yerine yapay zeka ile ilgili gerekli adımları zamanında ve dozunda atıyor olmamız lazım. Yapay zekadaki gelişmeyi sağlayacak olan insanların alın teri değil akıl teri olacaktır. Akıl terini de o robotik yapı değil insanoğlu dökecektir. Dolayısıyla yapay zeka istihdamı geriletiyor gibi olsa da yeni istihdam alanlarının önünü açacaktır. Bu teknolojik gelişmeler daha nitelikli bir üretimi yapmamıza imkan sağlayacaktır."

Kirişci, Bakanlık olarak teknolojiye duyarlı olduklarını ve tarımın stratejik öneminin Kovid-19 salgınında ve Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Teknoloji önemli ama tarım da önemli. En güzeli teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmak ve her türlü hassasiyeti sergilemektir. Çevreyi gözeten kaliteyi artıran ve verimi en üst noktalara taşıyan teknolojileri kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HEM GELİŞTİREBİLECEK HEM DE ZORLAYACAK GÜÇTE"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik ise yapay zekanın insanları hem geliştirebilecek hem de zorlayacak bir güçte olduğunu ifade ederek, "Teknolojileri geliştirmek önemli ama bizim yapay zekayı nasıl kullandığımız ve kendimizi nasıl geliştirdiğimiz de önemli." diye konuştu.

Kendi ülkesinde de AIPA gibi oluşumlar olduğundan bahseden Lee, yapay zekanın 2 ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir konu olabileceğini söyledi.

AIPA Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da yapay zekanın ekonomiye ve istihdama etkilerine değinerek, Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer alması hedefi doğrultusunda yapay zekanın önemli bir etken olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin yeni teknolojiler konusunda geri kalmaması gerektiğine dikkati çeken Küçükşabanoğlu, devlet, sivil toplum kuruluşları, akademi ve iş dünyasının yapay zeka alanında birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.
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