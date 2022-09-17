  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Göçmen kaçakçılığından askeri casusluk çıktı!

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda ikisi kadın 4 İranlı yakalandı. Ancak ele geçirilen casuslukta kullanılan özel cihazlar ve onlarca pasaport nedeniyle 4 kişi askeri casusluktan tutuklandı

Göçmen kaçakçılığından askeri casusluk çıktı!
Ekleme: 17.09.2022 - 09:47 Güncelleme: 17.09.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Göçmen kaçakçılığından askeri casusluk çıktı!
İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Esenyurt'ta düzenlediği baskında J.B., P.A., M.M. ve F.S. adlı İran uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çalıntı olduğu değerlendirilen 67 Türkiye pasaportu, F.S. adına sahte Türkiye yeşil pasaportu, Interpol'de çalıntı kaydı olan 110 yabancı pasaport, yerli ve yabancı 19 ehliyet, 40 kimlik kartı, 15 ikamet izni belgesi, farklı ülkelere ait basıma hazır 6 boş kimlik kartı, 10 pasaport yaprağı, 6 Schengen vizesi, 8 sağlık kartı, M.M. adına hazırlanmış uluslararası koruma belgesi ve 20 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

Adreste ayrıca ortam dinleme cihazı, gizli kamera, böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz, 4 adet ülke giriş-çıkış mührü, 10 boş kaşe, 5 bellek kartı, 8 cep telefonu da bulundu.

Şüphelilerin, sınır kapılarındaki bazı noktalara ortam dinleme cihazı, gizli kamera ve casusluk için kullanılan özel cihazlar yerleştirerek görevlileri kayıt altına aldığı, bilgi toplama yaptığı ve bilgi sızdırdığı iddia edildi.

Şüpheliler çapraz sorguda birbiriyle ters düşen ifadeler verince soruşturmanın seyri göçmen kaçakçılığından askeri casusluk faaliyetine evrildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi de tutuklandı.

Zanlıların, Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunup bulunmadıkları soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak.


BALAYI YALANI

J.B. ve eşi P.A. ile aynı adreste gözaltına alınan M.M. ile F.S.'nin balayı için Türkiye'ye tatile geldiklerini iddia ettiği, ancak kendilerine yeni evli çift görüntüsü veren iki şüphelinin Türkiye'ye farklı tarihlerde giriş yaptığı belirlendi.

F.S.'nin daha önce de "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hüküm giydiği ve geçen ağustosta Kovid- 19 nedeniyle cezaevinden izinli olarak 30 gün süreyle tahliye edildiği anlaşıldı.

F.S., adına düzenlenen yeşil pasaport için ise "İlk defa görüyorum" dedi. F.S. cihazlar için de, "Sevgilim var. Eşim kendisini aldattığımı düşündüğü ve bunu ortaya çıkarmak istediği için kullanıyor olabilir" dedi.
Terör örgütüne ikinci dalga operasyon! Hücre Evi’nde parmak izleri çıkmıştı
Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
Tarkan'ın İzmir konserinden aldığı ücret belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü
Avrupalılar evde doğalgaz vanasını kapatıyor
Göçmen kaçakçılığından askeri casusluk çıktı!
Dışişleri’nden ABD’ye sert sözler! Uyarılar art arda geldi
İşte CHP'nin liyakat anlayışı! Bir kişiye tam 3 müdürlük!
Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var
Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma ile ilgili açıklama! Endişeyle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilişkin paylaşım! Teşkilat ile iş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağız
Putin, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti! En güvenli rota Türkiye
Fransa'da elektrik kesintisi alarmı! Avrupa'da enerji krizi büyüyor
Trump: Başkan adaylığımın engellenmesi durumunda 'büyük problem' yaşanır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonları normalleşme sürecine büyük bir darbe
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Mazot dağıtım töreninde mazot veremediler
Karadeniz gazında flaş gelişme! Ekipman Filyos Limanı'na doğru yola çıktı!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan altılı masa eleştirisi! Çarkıfelek masası demek en iyi tanımlamalardan birisidir
Başkan Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gitti!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama! 120'nin altında terörist kaldı...
İHA ve SİHA'dan sonra şimdi de BAHA

İHA ve SİHA'dan sonra şimdi de BAHA

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi