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Beylikdüzü'nde dehşet! Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Beylikdüzü’nde kan donduran cinayetler! Ferhat Boduroğlu, çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra küçük kızını da alıp evden çıkan katil zanlısı, çocuğu ile olan son fotoğrafı ve cesetlerin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. DHA

Ekleme: 17.09.2022 - 22:52 Güncelleme: 17.09.2022 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü'nde dehşet! Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü
Beylikdüzü'nde dehşet saatleri... Olay, 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı.

Daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü.

Beylikdüzü'nde dehşet! Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

ÇOCUĞUNU ALIP ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAYA GİTTİ

Çocuğunu da alıp evden ayrılan cani koca arkadaşıyla buluşmaya gitti. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde dehşet! Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

CESETLERİN VE KIZIYLA OLAN SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kızıyla fotoğraf çekildikten sonra, çocuğunu kuaföre emanet eden cani koca daha sonra arkadaşıyla buluştu, bu sırada cesetlerin fotoğrafını paylaşıp kendisine zarar veren Boduroğlu'nun ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi. Katil zanlısının kan kaybettiğini gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Boduroğlu, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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