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Başkan Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin ardından geçen 61 yıllık süreye rağmen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatıralarının milletin kalbinin başköşesinde tüm canlılığıyla yaşamayı sürdürdüğünü belirterek, "Buna karşılık darbecilerin ve onlara cesaret verenlerin isimleri ya tümden unutulmuştur ya da hak ettikleri şekilde öfkeyle anılmaktadır." ifadesini kullandı.

Ekleme: 17.09.2022 - 11:28 Güncelleme: 17.09.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 61. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliğince Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma programına mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Cumhuriyet ve demokrasi tarihinin kara günlerinden 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 16 ve 17 Eylül 1961'de haksız, hukuksuz, vicdansız bir şekilde idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle, tazimle yad etti.

Demokrat Parti'nin "Yeter, söz milletindir." diyerek başlattığı hareketin, Türkiye'de sadece çok partili siyasi hayatın ve demokrasinin değil, aynı zamanda her alanda başlayan büyük bir kalkınma hamlesinin de sembolü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son 20 yılında hayata geçirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma atılımının kökleri Demokrat Parti'ye, rahmetli Menderes ve arkadaşlarına kadar uzanır. Milli iradenin, ülkenin ve milletin istikametini belirleme gücünden rahatsız olanlar, rahmetli Menderes'in nezdinde milletin bizatihi kendisine darbe yapmışlardır. Darbecilerin tek suçları ülkeye ve millete hizmet olan siyasi kadrolara karşı sergiledikleri kin, nefret ve hınç, sonu darağacıyla biten hukuk katliamlarına kadar varmıştır. 27 Mayıs'ta açılan ve 16-17 Eylül'de cinayet hükmündeki idamlarla sürdürülen yol daha sonraki yıllarda benzer girişimlere cesaret vermiştir. Bu kötü geleneğin en son örneği 15 Temmuz'da gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu defa başlatılan girişim milletimizin sinesine çarparak gün ağarmadan başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz, o meşum gecede 27 Mayıs'ta başlayan darbeler zincirinde ve idamlarla yaşadığı tarifsiz acının tekerrürünü önleyerek tarihi bir hesaplaşmanın defterini de kapatmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehadetlerinin ardından geçen 61 yıllık süreye rağmen Menderes'in ve arkadaşlarının hatıraları, milletimizin kalbinin başköşesinde tüm canlılığıyla yaşamayı sürdürmektedir. Buna karşılık darbecilerin ve onlara cesaret verenlerin isimleri ya tümden unutulmuştur ya da hak ettikleri şekilde öfkeyle anılmaktadır. İdamlarının yıl dönümü vesilesiyle Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletin adamlarının hatıralarını yad etmek, mezarlarının önünde Fatiha okumak üzere bir araya gelen hazirunu saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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