Bakan Varank, Bala'da kadın girişimcilerin üretim tesisinin açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerel düzeyde ekonomik potansiyeli olan işlere kalkınma ajanslarıyla destek verdiklerini belirterek, "Burada (Bala) açtığımız kooperatifte üretim yapan kadınlarımız, hem kendilerine bir meşgale buluyorlar aynı zamanda kendi ekonomilerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyorlar." dedi.

Ankara'nın Bala ilçesindeki "Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı.



Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve AK Parti Bala İlçe Başkanı Mehmet Tümer de katıldı.



Varank, buradaki konuşmasında, üretim tesisine Ankara Kalkınma Ajansıyla destek verdiklerini ifade etti.



Bakanlığın yerel kalkınmadan sorumlu olduğuna işaret eden Varank, "Yerelde ekonomik potansiyeli olan işleri bulup onlara kalkınma ajanslarıyla hem maddi hem de teknik destekler veriyoruz. Burada da açtığımız kooperatifte üretim yapan kadınlarımız, hem kendilerine bir meşgale buluyorlar aynı zamanda kendi ekonomilerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyorlar." diye konuştu.



Varank, bu gibi işlere vesile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kooperatifin ürünlerini tüm Türkiye'ye satması ve ihracata başlaması temennisinde bulundu.



Kurdeleyi keserek tesisin açılışını yapan Bakan Varank, kooperatif ürünlerini inceledi, üretim sürecine ilişkin bilgi aldı.



Varank, ilçedeki temasları kapsamında Bala Belediyesi ile AK Parti Bala İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.



İlçe esnafına da ziyarette bulunan Varank, Sosyal Destek Programı (SODES) desteğiyle ve Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen "Yeşil Ekonomi Yolunda Bala'lı Kadınlar Üretiyor Türkiye Kazanıyor Projesi" üretim atölyesi ile Bala Belediyesi Tohum Eleme Tesisi'ni inceledi.