  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trump: Başkan adaylığımın engellenmesi durumunda 'büyük problem' yaşanır

Eski ABD Başkanı Donald Trump, savcılar yoluyla başkan adaylığının engellenmesine ABD halkının dayanamayacağını ve bunun büyük problem olacağını söyledi.

Trump: Başkan adaylığımın engellenmesi durumunda 'büyük problem' yaşanır
Ekleme: 16.09.2022 - 22:31 Güncelleme: 16.09.2022 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
Trump: Başkan adaylığımın engellenmesi durumunda 'büyük problem' yaşanır
Katıldığı yayında radyo programcısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtlayan Trump, savcılar tarafından yapmadığı bir şeyle suçlanarak gelecek seçimlerde başkanlık adaylığının engellenmesi ihtimaline ilişkin soruya, 'ABD halkının buna dayanacağını sanmıyorum ama böyle bir şey olsaydı bu ülkede belki de daha önce hiç görmediğimiz sorunlar yaşardınız diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Washington Post'ta köşe yazarı ve Fox News kanalında siyaset yorumcusu olan Hewitt'in, 'sorun' ifadesinin medya tarafından 'şiddeti teşvik' şeklinde anlaşılabileceği uyarısı üzerine Trump, 'Büyük sorunlar olacağını düşünüyorum. Sadece buna dayanacaklarını sanmıyorum. Bu, kışkırtmak değil. Ben sadece fikrimin ne olduğunu söylüyorum.' şeklinde konuştu.

Eski ABD Başkanı, Hewitt'in '(Bir savcı isterse jambonlu sandviç hakkında suç duyurusunda bulunabilir.) diye bir söyleminiz var. Suçlansanız bile başkanlığa aday olacak mısınız?' sorusunu, 'Suçlanmayı hayal edemiyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım.' diye cevapladı.

Trump: Başkan adaylığımın engellenmesi durumunda 'büyük problem' yaşanır

'BEN HARİKA BİR BAŞKANDIM'

Trump, hakkındaki suçlamaların hepsinin üstesinden geldiğini, Rusya ve Mueller raporu konusunda haklı çıktığını, Rusya ile asıl 'alışveriş' yapanların Demokratlar olduğunu iddia etti.

'Üstüne üstlük, kabul edelim, ben harika bir başkandım. En büyük vergi indirimleri, ordumuzu yeniden inşa etme, tarihin en büyük düzenleme kesintileri, tarihin açık ara en büyük istihdam rakamları arasında daha fazlasını yaptık.' diyen Trump, başkanlık döneminin başarılı olduğunu savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilişkin paylaşım! Teşkilat ile iş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağız
Putin, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti! En güvenli rota Türkiye
Trump: Başkan adaylığımın engellenmesi durumunda 'büyük problem' yaşanır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonları normalleşme sürecine büyük bir darbe
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Mazot dağıtım töreninde mazot veremediler
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan altılı masa eleştirisi! Çarkıfelek masası demek en iyi tanımlamalardan birisidir
Başkan Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gitti!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama! 120'nin altında terörist kaldı...
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı
Yıllarca tartışılmıştı: CHP'li belediye çıplak heykelleri geri getirdi
Siyasal İletişimci Ferhat Murat zirveye damga vuran fotoğrafı değerlendirdi: Türkiye misafir olarak gittiği toplantıda ev sahibi imajı çizdi
Türkiye'nin çağrısına Atina'dan küstah cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
İBB, ailenin 150 yıllık yalısını işgal etti
Putin'den flaş savaş açıklaması:
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde grev var! İşçiler isyan bayrağını açtı...
'Kağıthane Deresi kirletildi' tartışması: İBB'nin aracı yine geldi tutanak tutuldu
Muharrem İnce'den altılı masaya: Koalisyon çatlayacak
CHP'li Bilecik Belediyesi'nin itfaiye şefine suçüstü! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İHA ve SİHA'dan sonra şimdi de BAHA

İHA ve SİHA'dan sonra şimdi de BAHA

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi