Siyasal İletişimci Ferhat Murat zirveye damga vuran fotoğrafı değerlendirdi: Türkiye misafir olarak gittiği toplantıda ev sahibi imajı çizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde bulunan Ebedi Şehir Kompleksi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı. Akabinde liderler arasındaki görüşmeye dair paylaşılan fotoğraflar ise oldukça dikkat çekti.Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde liderlerin arasındaki sohbet sırasında çekilen fotoğraf karesi hem dış basında hem de sosyal medyada ilgi odağı oldu.'İNSANLAR GURURLA PAYLAŞIYOR'TVNET canlı yayınına katılan Siyasal İletişimci Ferhat Murat, büyük yankı uyandıran fotoğrafı ve kamuoyuna yansımasını değerlendirdi. Erdoğan'ın liderlerle olan fotoğrafının masada ve sahada çok güçlü bir lider imajını yansıttığını söyleyen Murat şu açıklamalarda bulundu:'Konuşan fotoğraflar vardır derler işte tam öyle bir kare. Siyasal iletişimde bazı fotoğraflar hafızalarda derin bir iz bırakmıştır. Hatırlarsınız Bülent Ecevit'in Bill Clinton ve George Bush ile fotoğrafları yıllarca konuşuldu. Hala da dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer fotoğrafı ortaya çıktığında biz yine bu kareleri konuşuyoruz. İletişimde fotoğraflar çok ciddi bir öneme sahip. Az önce örnek verdim Bülent Ecevit karesi Türkiye'de çok ciddi bir özgüvensizliğe neden olmuştu. Dünden beri sosyal medyada çok yoğunca gördüğümüz bir fotoğraf. İnsanlar gururla paylaşıyorlar. Az önce söylediğim o konuşan fotoğrafları saatlerce anlatabilirsiniz ama bir fotoğraf o saatlerce anlatımınızı bertaraf edebilir öyle bir kare.'MİSAFİR OLARAK GİTTİĞİMİZ TOPLANTIDA EV SAHİBİ POZİSYONUNDAYIZ'Semerkant'ta Şanghay İş Birliği Toplantısı'nın öncesinde misafir olarak gittiğimiz bir toplantıda ev sahibi pozisyonundayız. Beden dili noktasında da çok başarılı bir fotoğraf olduğunu söylemek lazım. Masada ve sahada çok güçlü bir lider imajını bu fotoğrafta görüyoruz. Ben açıkçası bu fotoğrafı gördükten sonra bu işin arka planını çok merak ettim. Muhtemeldir ki bu akşam gazeteci arkadaşlarımıza uçakta bu fotoğrafın öyküsü anlatılacaktır. Fotoğrafın servis edilmesi noktasında iletişim başkanlığımızın da başarısı ve becerisi var. Tebrik etmek gerekiyor.''TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİ GÜNLERİNİ YAŞIYOR'Söz konusu fotoğrafın benzerinin önümüzdeki günlerde de görülebileceğini ifade eden Murat şöyle devam etti:'Türk dış politikası tarihi günlerini yaşıyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuk rolü, tahıl koridorunun açılması yine enerji krizinde arabulucu rolünün biçilmesi, bunun yanı sıra NATO üyesi bir ülke olarak gidip Şanghay İş Birliği Toplantısı'nda bir 'Asya İttifakı' fotoğrafı veriyorsunuz. Tabii ki Batı da bundan rahatsızlık duyacak. Duymaması ibi bir durum söz konusu olmaz ama tarihi günlerinden birini yaşamasının asıl sebebi de denge politikasını çok başarılı bir şekilde yürütmesi. Türkiye merkez bir pozisyona ulaştı ve masada da sahada da güçlü rolünü her geçen gün kuvvetlendiriyor. Muhtemeldir ki benzer fotoğrafları önümüzdeki günlerde farklı yerlerde de göreceğiz. ''MUHALEFETTE ERDOĞAN'IN YAPTIĞI İŞE 'DOĞRU' DİYEBİLMEK YASAKLANMIŞ DURUMDA'Muhalefetin dış politikadaki başarıyı takdir etmek yerine eleştirdiğinin altını çizen Murat, en azından dış politikada ortak noktada buluşulması gerektiğini söyledi.Murat, 'Meclis'te siz en doğru işi yapsanız biz buna doğru diyemeyiz diyen bir milletvekilini hatırlıyorum. Bu kamuoyunda aslında çok karşılık bulmuyor. Ben muhalefetin sergilediği bu tablonun kendi tabanlarında da çok karşılık bulduğunu düşünmüyorum. Deniz Baykal'ın belli durumlarda iktidarla beraber hareket ettiğinde çok olumlu geri dönüşler aldığını hatırlarsınız. Şu son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir işe doğru diyebilmek yasaklanmış durumda. ' ifadelerini kullandı.