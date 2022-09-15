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Sevilay Yılman: İyi Parti'de Akşener'e ittifakı bitirmesi için baskı yapılıyor

'HDP'ye bakanlık verilebilir' ifadesinin CHP ve İyi Parti arasında gerilime yol açtığını belirten gazeteci Sevilay Yılman, parti içinde ittifakın bitirilmesi için Akşener'e baskı yapıldığını yazdı.

Sevilay Yılman: İyi Parti'de Akşener'e ittifakı bitirmesi için baskı yapılıyor
Ekleme: 15.09.2022 - 10:40 Güncelleme: 15.09.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Sevilay Yılman: İyi Parti'de Akşener'e ittifakı bitirmesi için baskı yapılıyor
Millet İttifakı'nda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' ifadesinin yankıları sürüyor.

Tekin'in ifadeleri İyi Parti cephesinde tepkiyle karşılanırken, partinin genel sekreteri Uğur Poyraz'ın katıldığı canlı yayında yaptığı "CHP ile ittifak değiliz" dikkat çekti.

"İyi Parti tarafında sıkıntı çok büyük"

Poyraz'ın ardından İyi Partili İsmail Tatlıoğlu'nun 'CHP ile ittifak avantajlı değil' ifadesi, parti içinde CHP'den uzaklaşma sinyallerini güçlendirdi.

Hal böyle olunca gazeteci Sevilay Yılman da İyi Parti'de konuya ilişkin yaşanan son gelişmeleri köşesine taşıdı.

"Akşener'e ittifakı bitirmesi yönünde baskı yapılıyor"

"İyi Parti tarafında sıkıntı çok büyük" diyen Yılman, parti içindeki bazı isimlerin ittifakın bitirilmesi yönünde Meral Akşener'e baskı yaptıklarını yazdı.

Akşener'in baskılar sonucu canının sıkkın olduğunu belirten Yılman, "Meral Hanım; 'Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal!' atasözünde olduğu gibi arafta! CHP ile zor olduğunu ama CHP’siz de asla olmayacağını biliyor." dedi.

"İyi Partililer, HDP'ye oy veren seçmenin seçim kaderini belirleyeceğine inanmıyor"

Yılman son olarak bazı İyi Partililerin HDP’ye oy veren seçmenin seçimin kaderini değiştirecek kilit seçmen olduğu tezine inanmadığını ifade etti.

Yılman, "Onlara göre bu tez HDP’nin ve taraftarlarının yönettiği bir algı!" ifadesini kullandı.

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