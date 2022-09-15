Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden müjdeli haber! Serhan Arslan tasarımcı aşkıyla evlendi işte bomba kareler: 'Vay be demek sen de evlendin Kopil'

Hayat Bilgisi'nin Kopil'inden müjdeli haber! Serhan Arslan tasarımcı aşkıyla evlendi, çiftin nikah kareleri gündeme bomba gibi düştü. Bir zamanların ilgiyle takip edilen dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Kopil karakteri ile hafızalara kazınan Serhan Arslan, Nazlı Ceren Köksal ile nikah masasına oturdu. İşte Serhan Arslan'ın eşi ve gündeme bomba gibi düşen nikah kareleri...

"VAY BE DEMEK SEN DE EVLENDİN KOPİL"Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerden tanıdığımız ünlü oyuncu Serhan Arslan, uzun süredir modacı Nazlı Ceren Köksal ile aşk yaşıyordu.İkili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünya evine girdi.Arslan ile Köksal'ı bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.