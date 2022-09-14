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Muğla'da orman yangını: Kısa sürede kontrol altına alındı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın şiddeti ile büyürken, bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirildi. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlandı. Muğla Valiliği sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alındığını duyurdu.

Ekleme: 14.09.2022 - 09:29 Güncelleme: 14.09.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da orman yangını: Kısa sürede kontrol altına alındıYangın gece yarısı Gökova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Alevleri gören vatandaşlar sokağa dökülürken yangını söndürmek için orman söndürme ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp arazide sık ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru karadan müdahaleye başladı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın için çevre illerden de bölgeye çok sayıda destek ekibinin yola çıktığı öğrenildi.

Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte yangına havadan 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz.'
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