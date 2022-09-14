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Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Ekleme: 14.09.2022 - 10:39 Güncelleme: 14.09.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak
Ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak.

Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün güneşli bir hava bekleniyor.

Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 26 dereceyi görecek.

Rüzgarın da hafiflemesiyle sıcaklıklar da artış görülecek.

Vatandaşlar yazdan kalma günler yaşayacak.
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