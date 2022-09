Azerbaycan, 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi

Azerbaycan ve Ermenistan iki yıl önce 6 bin 500 kişinin öldüğü 6 hafta süren savaşın ardından sınırda tekrar karşı karşıya geldi. İki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışmalar yaşandı.12 Eylül gecesi Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı.Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi. Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi.Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak hayata geçirilen karşı önlemlerin lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik olduğunu, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığını duyurdu."BARIŞ ANLAŞMASININ İMZANLASINI GECİKTİRMEK İSTİYORLAR"Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Mahmudov, saldırıların asıl amacının barış anlaşmasını imzalanmasını geciktirmek olduğunu ifade etti.Mahmudov, "Ermenistan tarafının son zamanlarda söz konusu istikametlerde Azerbaycan mevzilerini düzenli olarak ateş altına almasının asıl amacının, barış anlaşması imzalanmasını, aynı zamanda işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen geniş çaplı imar ve yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirmek olduğunu" belirtti.HULUSİ AKAR: "TÜRKİYE, HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN YANINDA"Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bakan Hasanov, Ermeni tarafının Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu yaşanan çatışma hakkında mevkidaşını bilgilendirdi ve karşı tarafın bu adımlarının kararlılıkla engellendiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan askerlerinin şehit olmasından dolayı taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti. Görüşmede, her iki kardeş ülkenin savunma bakanları durumla ilgili geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.Bütün bu gelişmeler sonrası dün akşam saatlerinde, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi. Açıklamada; "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu." denildi.ATEŞKESİ İHLAL EDİYORLAR"09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.TÜRKİYE'DEN NET MESAJ!Yaşanan çatışmalarda 50 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü açıklamalarının gelmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından; "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" mesajı geldi.Bakan Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamalarında; "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı." ifadelerini kullandı.ERMENİSTAN'DAN BİR TAHRİK DAHAAzerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaparak Kelbecer yönündeki mevzilere Ermenistan güçleri tarafından topçu ateşine maruz bırakıldığını duyurdu.Bakanlık "14 Eylül günü saat 14:44'ten itibaren Ermenistan silahlı kuvvetlerinin birlikleri, Azerbaycan Ordusunun Kelbecer bölgesi istikametinde konuşlanmış mevzilerini havan ve topçu ateşine maruz bırakmıştır. Azerbaycan Ordu Birlikleri misillemede bulundu" denildi.SON DAKİKA: PAŞİNYAN DUYURDUErmenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Azerbaycan'ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada,"Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi." ifadeleri kullanıldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.