ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ağustos ayında 0,1 ile beklentilere paralel arttı.Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde çıktı. Yıllık TÜFE''nin yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı.Dün, New York Fed'in açıkladığı raporda Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta gerilemeye devam ettiği bildirildi.Bankanın ağustos Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 5,7 ile Ekim 2021'den bu yana, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, ekim toplantısı için beklentiler 25 baz puanda yoğunlaşıyor.ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon temmuz ayında hız kesti. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5'e geriledi.