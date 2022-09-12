  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Okullar açıldı ancak İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını hala onaylamadı

Seçim döneminde vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın girişimiyle İBB Meclisi'nde öğrenci akbili için alınan indirim kararını aradan aylar geçmesine rağmen onaylamadı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına rağmen konuya ilişkin hiçbir adım atmayan İmamoğlu'nun sessizliğine öğrencilerin tepkisi devam ediyor. Öğrenciler, indirim kararını uygulamayan Ekrem İmamoğlu’na karşı imza kampanyası başlattı.

Okullar açıldı ancak İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını hala onaylamadı
Ekleme: 12.09.2022 - 12:57 Güncelleme: 12.09.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Okullar açıldı ancak İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını hala onaylamadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz nisan ayında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yapılan zam tepkilere neden olurken Cumhur İttifakı, kararın geri çekilmesi için harekete geçti.

İBB Meclisi'nde yapılan yeni oylama ile birlikte öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması yönünde karar alındı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden zammın kaldırılmasına yönelik karar çıkmasına rağmen kararı uygulamaya almadı. Öğrenci ulaşımına yapılan indirimi veto edeceğini açıklayan İmamoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen konuya ilişkin hiçbir adım atmadı. Seçim döneminde vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu, aradan geçen 5 aya rağmen İBB Meclisi'nin aldığı kararı tanımıyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
İmamoğlu konuya ilişkin sessizliğini korurken indirim kararının uygulanmasına tepkiler sürüyor. İBB Meclisi'nde iki defa karar alınmasına rağmen bunu veto eden ve uygulamayan Ekrem İmamoğlu'na karşı öğrenciler imza kampanyası başlattı.

Okullar açıldı ancak İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını hala onaylamadı

İstanbul'da ulaşımın ucuz olduğunu iddia eden İmamoğlu, öğrencilere tanınan indirim kararını uygulamak yerine yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin şu açıklamada bulundu:

'Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum. Okulların açılacağı ilk gün trafikteki olası sıkışıklığı önlemek amacıyla geniş çaplı önlemler aldık.'

Okullar açıldı ancak İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını hala onaylamadı

AK Partili Çelik: 15 Temmuz direnişi tüm darbelere cevap oldu
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü 4 eski asker yakalandı
Mustafa Varank, 42 İstanbul yazılım okulunda gençlerle buluştu
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için kazanamaz' algısını kim yaydı?
İETT'nin ne kazası bitiyor ne olayı! Kavga eden, aracı yol ortasında bırakıp düğüne giden, kaldırıma tırmanan...
Okullar açıldı ancak İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını hala onaylamadı
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Üç metro hattı daha açılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gözdağı verdi: Sonuçlarına katlanırsınız
Bakan Özer: İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik
Şarkıcı Gülşen hakkında şok karar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Okullar açıldı İçişleri Bakanlığı harekete geçti: 5 gün sürecek
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Suikast timinde yer alıyorlardı
İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! 'Ne yapıyorsun' dediğimde 'masaj yapıyorum' dedi
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
CHP’li Başkan’dan aile şirketine kıyak! Bir rant skandalı daha ortaya çıktı
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! Ecdadımıza dil uzattı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıkladı! 'Dünyadaki borsalarla yarışır hale geldik!'
Yerli otomobil TOGG'un yollara çıkacağı tarih: 'Hep birlikte bineceğiz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı! 'Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler'
5 ayrı yasa 5 farklı uygulama: EYT'de kritik 8 Eylül detayı

5 ayrı yasa 5 farklı uygulama: EYT'de kritik 8 Eylül detayı

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi