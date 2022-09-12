Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık savaş! Tanju Özcan ile açılışı yapacak

Muhalefetin toplandığı 6'lı masada adaylık oyunları devam ediyor. Son olarak İYİ Parti'nin Mansur Yavaş, CHP'nin 'HDP'li bakan' çıkışı tüm dengeleri değiştirdi. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak baktığı bilinen Meral Akşener'in son dönemde Mansur Yavaş'a yakın durmaya başlaması Kemal Kılıçdaroğlu'na açık cephe açtığını da ortaya koydu.İYİ Partili isimlerin 'Yavaş'ı parlatan çıkışları sürerken Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan isimlere peş peşe ziyaretlere başladı.Meral Akşener geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile verdiği adaylık savaşında pusuya yatan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu'nun Akşener'i karşılama biçimi 'beni aday göster' töreni olarak yorumlanırken Akşener yeni bi ziyarete hazırlanıyor.Meral Akşener şimdi de CHP'nin HDP ile olan ilişkisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikten sonra farklı bahanelerle kesin ihracı istenen Tanju Özcan'ı ziyarete hazırlanıyor. Meral Akşener'in, CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan ile 15 Eylül'de açılış yapacağı öğrenildi. Twitter üzerinden paylaşım yapan Tanju Özcan, 'İYi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in teşrifleriyle Yeni İtfaiye Binası açılış törenine tüm halkımız davetlidir.' ifadeleriyle ziyareti duyurdu.Akşener'in Ekrem İmamoğlu ziyaretinin ardından CHP tarafından cezalandırılan Özcan'ı ziyaret etmesi çarpıcı bulundu.Meral Akşener'in 'Kemal Kılıçdaroğlu'na açık savaş açanları ziyaret edip destek çıkması 'Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun altını oyuyor' yorumlarına sebep oldu.Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan ilişkisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikten sonra farklı bahanelerle kesin ihracı istenerek CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili 2 Ağustos'ta flaş bir gelişme yaşanmıştı.Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında bugün yapılan toplantıda karara varılamamıştı.Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu.Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.CHP ihracın sebebinin Meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' şeklinde skandal ifadeler olduğunu bildirirken Tanju Özcan'ın HDP ile yaşadığı tartışmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweet ihraç istemine sebep oldu. Tanju Özcan, 'Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim' ifadelerini kullandı.Özcan daha önce de sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı ancak CHP yönetimi bir aksiyon almadı.Tanju Özcan'dan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir çıkış gelmişti. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçaroğlu'na yönelik söylediği 'yüreğin yetiyorsa aday ol' sözlerini anımsatarak, Genel Başkanı'na yüklenmişti.Özcan, 'Sayın Genel Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!' demişti.İhracın bir diğer ve önemli sebebi de 6'lı masanın gizli ortağı olan HDP'nin iyiden iyiye CHP'nin içine girdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı bir pazarlığa girişmesi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceğinin konuşulduğu da ifade edilmişti. Kılıçdaroğlu Özcan'ın ihracı ile, hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi.Tanju Özcan CHP'ye yakın İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalar ile iddiaları doğruladı. Özcan, 'Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgilisöylemlerim' ifadelerini kullandı.Özcan şunları söyledi:'Gücüme giden şu oldu: Deselerdi ki, 'Genel başkanla ters düşüyor, kamuoyu önünde parti politikalarına ve disiplinine aykırı hareket ediyor', eyvallah diyecektim. Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim, partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri...'