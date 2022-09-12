İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı.2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü.İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63 olarak belirlendi.İHA'nın haberine göre, okul servis şoförü Yunus Akbaş,diye konuştu.