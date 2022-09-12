İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı
Megakentte okul taşıtlarının da trafiğe karışmasıyla yoğunluk oluştu.
İstanbul'da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.
Sabahın ilk saatlerinde başladı
E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü.
İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63 olarak belirlendi.
'Bu hafta içinde yoğunluk olacaktır'
İHA'nın haberine göre, okul servis şoförü Yunus Akbaş, “Okulların açılması trafiği yüzde 20-30 civarında etkiler. Bugün ulaşım araçlarının ücretsiz olması nedeniyle, bugün olmasa da bu hafta içinde yoğunluk olacaktır.” diye konuştu.