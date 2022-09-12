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Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ocak-Haziran döneminde doğalgazdaki sübvansiyon bedelinin 150 milyar lira olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez, "İlk 6 ayda kişi başı 1800-2000 liralık bir katkı sağladık" dedi.

Ekleme: 12.09.2022 - 15:02 Güncelleme: 12.09.2022 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek
Bakan Dönmez, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yüz Yüze 100 Gün Programı' kapsamında Beykoz ilçesinde vatandaşlarla ve partililerle buluştu. Buradaki konuşmasında Dönmez, doğal gazı vatandaşa ulaştırmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, 'İstanbul'da ilk göreve geldiğimizde doğal gaz abone sayısı 110 bindi. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı görevini devrettiğinde 1 milyonu aşmıştık. İşte bu kadrolar, dün İstanbul'da tüm köyler dahil doğal gazı nasıl götürdüyse aynı liderimizin talimatıyla 81 ilin tamamı doğal gaza kavuşmuş durumda. 2002'de sadece 5 ilde ve 50'nin üzerinde ilçede doğal gaz vardı. Şimdi 81 ilin tamamında 650'nin üzerinde yerleşim biriminde doğal gaz kullanıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 80'i doğal gaza kavuşmuş durumda.' diye konuştu.

'Küresel enerji fiyatları katlandı'
Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz kullandığına işaret eden Dönmez, bunun tamamının ithal kaynaklardan karşılandığını vurguladı.

Dünya genelinde enerjinin gündemin ilk sırasında yer aldığını anlatan Dönmez, 'Hamd olsun, ülkemizde ne enerji kaynakları açısından ne de gıda kaynakları açısından sıkıntı yaşanmadı. Hatta küresel gıda sorununun çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın üstlenmiş olduğu misyonu bizi seven sevmeyen herkesin takdir ettiğini de gördük.' dedi.

Enerjide küresel anlamda fiyat artışlarının yaşandığını anımsatan Dönmez, 'Yaklaşık 25-30 yıldır bu sektörün içindeyim. Fiyatları da piyasaları da yakından takip ederim. Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum. 2 sene önce bin metreküp doğal gaz 150 dolardı. Şimdi yaklaşık 2 bin 500 dolar. İki hafta önce 3 bin 500 dolarlara kadar çıkmıştı. Petrolün varil fiyatları salgın döneminde 50 doların altına gerilemişti, 140 dolara çıktı. Şimdi de 90-100 dolar bandında bir fiyat seyri söz konusu.' ifadelerini kullandı.

İlk 6 ayda doğal gaz sübvansiyonu 150 milyar lira
Dönmez, küresel fiyat artışlarından vatandaşı korumak için çabaladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

'İlk günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetiyle ve talimatıyla bunu mümkün olduğu kadar kendi kaynaklarımızdan ve bütçemizden karşılayacağız. Vatandaşımıza bunu en az şekilde yansıtmaya çalışacağız. Nitekim geçtiğimiz yıl elektrik ve doğal gazda uyguladığımız sübvansiyon miktarı 100 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl sadece doğal gazdakini söyleyeyim. İlk 6 ayda sübvansiyon tutarımız 150 milyar lira oldu. Yaklaşık olarak, ilk 6 ayda kişi başı 1800 - 2 bin liralık bir katkı sağladık. 4 kişilik bir aile örneğinden ilk ayda 7-8 bin lirayı vatandaşımıza yansıtmadan kaynağında karşılamış olduk. Bu, ikinci yarı yılda da aynı şekilde devam edecek.'
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