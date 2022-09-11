  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyoğlu'nda kötü koku yayılan evden ceset çıktı

Beyoğlu’nda kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki Mehmet Uslu komşuların binayı saran kötü kokuyu fark etmesi üzerine yaşadığı çöp evde ölü bulundu. Yaşlı adamın yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Ekleme: 11.09.2022 - 16:38 Güncelleme: 11.09.2022 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Beyoğlu'nda kötü koku yayılan evden ceset çıktı
Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan77 yaşındaki Mehmet Uslu'nun üst kat komşusu günlerdir yaşlı adamdan haber alamadı. Yaşlı adamın evinden gelen kötü kokular üzerine şüphelenen komşu yaşlı adamın evine gitti. Kapının açık olduğunu ve yaşlı adamın yerde hareketsiz halde yattığını gören üst kat komşusu hemen mahalle muhtarına haber verdi. Muhtarın yaşlı adamın evine gelmesiyle birlikte Mehmet Uslu'nun öldüğü belirlendi. Mahalle muhtarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası 77 yaşındaki Mehmet Uslu'nun yaşlılığa bağlı hastalık sebebiyle öldüğü tespit edildi.

“Üst kat komşusu kokuyu fark etmiş”

Üst kat komşusunun yaşlı adamın evinden gelen kokuyu fark etmesi üzerine olayın kendisine bildirildiğini kaydeden Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Muhtarı Umut Şemiş, “Mehmet amcamız 77 yaşındaydı. Tek yaşayan bir amcamızdı. Amcamızı huzurevine yatırmak istedik, hastaneye yatıralım dedik yok dedi. Son zamanlarda ayakları şişmişti zaten. Bugün de saat 12.00 gibi üst kat komşusu beni aradı, olayı bildirdi. Alt kata indim amca yerde yatıyor dedi. Ben de geldim. Ambulansa ve ekiplere haber verdim. Kendisi hastaydı zaten. Biz onun için elimizden geleni yaptık. Ben mahalle muhtarı olarak elimden geleni yaptım. Ben amcamızı huzurevine yatırmak istemiştim ama kendisi istememişti. Bana zamanı var dedi .Amcamız bu vakıf evinde oturuyordu. Bir iş adamı sağ olsun borçlarını kapatmıştı. Eşi öldüğünden beri 7-8 senedir mahallelinin desteği ile burada yaşıyordu. Sağ olsun belediyemiz de destek çıkıyordu. Ev zaten genelde de kokuyordu. Üst kat komşusu da bugün kokuyu fark etmiş, çayını vermek için amcanın yanına inmiş bakmış ki adam yerde yatıyor. Sonrasında beni aradı ben de ekiplere haber verdim” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sonrası Mehmet Uslu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber!
Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı iki bakan ile görüştü! İnsani yardım ve tahıl sevkiyatı masada...
Geri sayım başladı! TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı...
MHP Genel Başkanı Bahçeli açıkladı! 'Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez'
Pençe Kilit bölgesinde 2 asker şehit düştü
HDP'li Semra Güzel'in kaçış planı ortaya çıktı
CHP'li belediye otobüslerin tamiri için 1 günde 233 bin TL ödüyor
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP’li Ankara Belediyesi'nin aylardır bitiremediği yol çalışması vatandaşı bezdirdi
Okulun ilk günü için trafikte yoğun önlem alındı
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi
MSB: 400'ün üzerinde sığınak ve mağara ele geçirildi
Sırtını ABD ve Fransa'ya dayadı
Başkan Erdoğan ve Rusya Lideri Putin arasında kritik görüşme!
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu
Eski İYİ Partili Ok ihale ağını doğruladı: Yarkadaş'ın sözleri buzdağının görünün yüzü
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Karadeniz gazı evlere ne zaman girecek: Tarih verildi

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi