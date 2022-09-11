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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede Pakistan'daki sel felaketi ve Türkiye'nin yardımları ele alındı.

Ekleme: 11.09.2022 - 16:28 Güncelleme: 11.09.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı.

İŞTE GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

'PAKİSTAN'IN YARALARININ SARILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.
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