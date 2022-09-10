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THY, ağustos ayında dünyanın en büyük ‘network’ taşıyıcısı oldu

Türk Hava Yolları (THY) ağustos ayında gösterdiği performansla havayolu şirketlerinin üretim miktarı olarak tabir edilen toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) bakımından rakiplerini geride bırakarak dünyanın en büyük ‘network’ taşıyıcısı oldu.

Ekleme: 10.09.2022 - 13:18 Güncelleme: 10.09.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
THY, ağustos ayında dünyanın en büyük ‘network’ taşıyıcısı oldu
Havacılık sektörü küresel ölçekte ağustos ayında, AKK bakımından 2019 yılına göre yüzde 19 geride kalırken, THY'nin AKK değeri salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. THY Başkanı Ahmet Bolat ' Mutluyuz. AKK sayısı bakımından dünyanın en büyük 'network' taşıyıcı havayolu konumuna ulaştık. Ailemizin her bir üyesinin bu başarıda katkısı var' dedi.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türk Hava Yolları (THY) uluslararası uçuşlarda arz ettiği koltuk sayısıyla dünyanın en büyük 'network' taşıyıcısı oldu. Salgın döneminde gösterdiği performans ile rakiplerinden pozitif olarak ayrışan Türk Hava Yolları (THY) yükselişini sürdürüyor. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarının her birinde taşıdığı 7.8 milyon yolcu ile salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemi geride bırakan THY, bu aylarda tarihi rekorlara uçtu. THY, küresel ölçekte daralan sektörde koltuk kapasitesini yüzde 14 oranında artırmayı başararak uluslararası uçuşlarda arz ettiği koltuk sayısıyla dünyanın en büyük 'network' taşıyıcısı oldu. THY'nin AKK değeri Ağustos 2019 döneminde 17.9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 14.2 artarak 20.4 milyar olarak gerçekleşti.



KÜRESEL REKABET KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, tüm dünyayı etkileyen salgının etkilerinin azalmasıyla havacılık sektöründe küresel rekabetin çok daha yüksek dozda kaldığı yerden devam ettiğinin belirterek THY'nin kriz döneminde performansıyla örnek gösterilen havayolu olarak kriz sonrasında da başarıya uçtuğunu söyledi.

Bolat ' Hedefimiz kısa sürede 2019 yılı performansının ötesine geçmekti ki bunu 65 bin kişilik çalışan gücümüz ile başardık. Havacılık sektörü küresel ölçekte ağustos ayında, Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) bakımından 2019 yılına göre yüzde 19 geride kalırken, ortaklığımız AKK değeri 2019 yılının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. Ağustos itibarıyla, uluslararası seferlerde AKK sayısı bakımından dünyanın en büyük network taşıyıcı havayolu konumuna ulaştık. Ailemizin her bir üyesinin bu başarıda katkısı var' diye konuştu
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