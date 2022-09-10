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Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı

İETT şoförünün engelli vatandaşa gösterdiği duyarsızlık pes dedirtti. Sancaktepe’de İETT şoförü otobüse binmek isteyen engelli vatandaş için engelli rampasını açmadı. Olay sonrası yolcular ve şoför arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı
Ekleme: 10.09.2022 - 17:23 Güncelleme: 10.09.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı
Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde Kadıköy otobüs hattında yaşandı. İddiaya göre, Sancaktepe Yenidoğan mevkiinde seyir halinde olan ve durağa yaklaşan İETT şoförü, otobüse binmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı görünce engelli rampasını açmadı.


Engelli rampası açılmadığı için otobüse binemeyen engelli vatandaş mağdur olurken, olayı gören diğer yolcular da duruma sessiz kalmayarak şoföre tepki gösterdi. Olay sonrası otobüsten inen diğer yolcular şoförle sözlü tartışmaya girerek 'Terbiyesiz' sözleriyle tepki gösterdi.


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