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Devlet Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik

MHP lideri Devlet Bahçeli, 9 Eylül'ün 100. yıl dönümünde Osmanlı'yı hedef alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik
Ekleme: 10.09.2022 - 12:23 Güncelleme: 10.09.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.

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'100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi' diyen Soyer, 'Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular' ifadelerini kullandı.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef almasına tepkiler peş peşe geldi.

'Tedavisi imkansız devşirme hastalığı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada Soyer'e 'İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır' ifadelerini kullanarak sert çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır' diye konuştu.
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Devlet Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik
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