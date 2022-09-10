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Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi

Dünya günlerdir Kraliçe Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. Tam 70 yıl boyunca tahhta kalan Kraliçe Elizabeth bir rekora imza atmıştı. Kraliçe Elizabeth'İn ölümünün ardından yerine oğlu Charles geçiyor. Ulusal marşlar, madeni paralar, banknotlar,pullar başta olmak üzere birçek şeyin değişeceği süreç bugün resmen başlıyor. Charles resmen hükümdar ilan edildi.

Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi
Ekleme: 10.09.2022 - 12:11 Güncelleme: 10.09.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere yasa boğulurken Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak Kral oldu. Ancak resmi olarak tahta geçmesi bugün gerçekleşiyor...

İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Buckingham Sarayın'nda dün ilk kez halka sesleniş konuşması yaptı. Kral Charles, "William'ı Galler Prensi ilan etmekten gurur duyuyorum. Taziyeler adına tüm ailem adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Kraliçe Elizabeth'ın anısını anmak istediğini belirten Charles, " Hizmetle geçen hayatını onurlandırmak istiyorum" dedi.

TAHTIN YENİ SAHİBİ KRAL CHARLES

Eski Galler Prensi Bugün resmen kral ilan ediliyor.

WİNDSOR HANEDANININ 6. HÜKÜMDARI

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan Kral 3. Charles, 1917'ye kadar Saxe-Coburg ve Gotha adıyla bilinen Windsor hanedanının 6. hükümdarı oldu.

 
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